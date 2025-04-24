النائب الياس حنكش للـLBCI: نأمل بألا يتفجر موضوع بلدية بيروت وحذاري الوقوع بتشنج يتحول الى اصطفاف طائفي ويجب الذهاب نحو نقاش حقيقي بين اللبنانيين

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نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للـLBCI: القانون المقترح بشأن انتخابات بلدية بيروت مجحف بحق الأهالي والعائلات ومن حقهم الاعتراض عليه والموضوع لا يعالج بهذه الطريقة ولا اعتقد أنه سيمرّ