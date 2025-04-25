ميشال معوض لـ"جدل": اذا كان لدى حزب الله مخاوف من أن يؤدي تسليم السلاح الى زيادة الخناق على بيئته فنحن مستعدون لمناقشة هذا الأمر

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