18 قتيلا على الأقل و800 جريح في حصيلة جديدة لانفجار المرفأ في إيران

التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

شرطة فانكوفر في كندا: مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بعد أن دهست سيارة حشدا في مهرجان شعبي وسائق المركبة قيد الاحتجاز