وزير الخارجية التركي من الدوحة: المحادثات مع حماس تُظهر أن الحركة ستكون أكثر استعدادا لقبول اتفاق يتجاوز وقف إطلاق النار ويهدف إلى حل دائم للأزمة مع إسرائيل

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