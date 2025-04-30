كنعان بعد جلسة لجنة المال: سنبدأ بمناقشة مواد القانون في الجلسة المقبلة ولن نتوقف عن العمل وننتظر حاكم مصرف لبنان للاخذ بملاحظاته

كنعان بعد جلسة لجنة المال: قانون اصلاح المصارف المحال لنا هو قانون إطار عام ولا علاقة له بالفجوة المالية ولا علاقة له بتوزيع المسؤوليات ولا بكيفية استرداد الودائع

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