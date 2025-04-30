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بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
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كنعان بعد جلسة لجنة المال: سنبدأ بمناقشة مواد القانون في الجلسة المقبلة ولن نتوقف عن العمل وننتظر حاكم مصرف لبنان للاخذ بملاحظاته
آخر الأخبار
2025-04-30 | 06:50
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كنعان بعد جلسة لجنة المال: سنبدأ بمناقشة مواد القانون في الجلسة المقبلة ولن نتوقف عن العمل وننتظر حاكم مصرف لبنان للاخذ بملاحظاته
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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