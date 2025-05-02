توم حرب لـ جدل: أعتقد أن الوضع في سوريا يتجه نحو الفدرالية وإيران والإخوان المسلمين يقومون بتخويف الرأي العام من هذا الطرح والولايات المتحدة وسويسرا هما ذات حكم فدرالي فأين الخوف أو المشكلة؟

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