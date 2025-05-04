النائب سامي جميل من بكفيا: نحن تقدمنا بإقتراح نسبي لكنه لم يقرّ ولا أعتقد أن الحل باللوائح المقفلة

النائب سامي الجميل من بكفيا: الانتخابات شيء طبيعي والأهم أن نعود الى الحياة الديمقراطية الصحيحة

النائب سامي الجميل من بكفيا: الانتخابات شيء طبيعي والأهم أن نعود الى الحياة الديمقراطية الصحيحة

النائب سيمون أبي رميا من إهمج للـLBCI: الإنتخابات هنا ديمقراطية من دون لون سياسي وأنا على المسافة نفسها من الجميع