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وزير الداخلية: طالبنا من الأجهزة الامنية بالتشدد في مكافحة أي ظاهرة تمسّ بالأمن في مدينة طرابلس وعكّار والشّمال ولن نقبل بأي فوضى أمنية
آخر الأخبار
2025-05-07 | 04:08
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وزير الداخلية: طالبنا من الأجهزة الامنية بالتشدد في مكافحة أي ظاهرة تمسّ بالأمن في مدينة طرابلس وعكّار والشّمال ولن نقبل بأي فوضى أمنية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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