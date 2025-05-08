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مسؤول هندي: هجمات في أخنور وسامبا وكاثوا وأماكن متعددة في جامو بالقسم الخاضع للهند من كشمير
آخر الأخبار
2025-05-08 | 11:17
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مسؤول هندي: هجمات في أخنور وسامبا وكاثوا وأماكن متعددة في جامو بالقسم الخاضع للهند من كشمير
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