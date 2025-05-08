أجراس الكنائس تقرع في لبنان إحتفالًا بانتخاب البابا الجديد

مصدر مقرب من اللجنة الخماسية لـ”الأنباء الكويتية”: عودة أهل الخليج إلى لبنان مؤشر عافية واستقرار

مصدر مقرب من اللجنة الخماسية لـ”الأنباء الكويتية”: عودة أهل الخليج إلى لبنان مؤشر عافية واستقرار

مصادر “الأخبار”: ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت مع قبرص عام 2007