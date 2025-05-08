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المكالمة الهاتفية بين زيلينسكي وترامب جرت بشكل "جيد للغاية"
آخر الأخبار
2025-05-08 | 16:26
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المكالمة الهاتفية بين زيلينسكي وترامب جرت بشكل "جيد للغاية"
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