عقيص للـ LBCI: قرار حصر السلاح بيد الجيش اتُخذ والعهد يقول إن التنفيذ يكون بالحوار اي بين رئيس الجمهورية والدولة مع حزب الله وهناك تساؤلات حول موعد تنفيذ القرار وجدول أعمال الحوار وهل يشمل تسليم السلاح جنوب الليطاني فقط أم سحبه من كافة أنحاء لبنان؟

عقيص للـ LBCI: نريد إعادة الإعمار ولكن يجب أن تكون مصادر التمويل من خارج "المكلّف اللبناني" وأن تتم العملية تحت إشراف الدولة لضمان عدم شراء الولاء السياسي مجددًا

عقيص للـ LBCI: نريد إعادة الإعمار ولكن يجب أن تكون مصادر التمويل من خارج "المكلّف اللبناني" وأن تتم العملية تحت إشراف الدولة لضمان عدم شراء الولاء السياسي مجددًا

عقيص للـ LBCI: أقرينا السّرية المصرفيّة في 2022 وهناك صراع بين صلاحيات حاكم مصرف لبنان وصلاحيات لجنة الرقابة على المصارف وتحويل الأنظار عن بسط سلطة الدولة على الاراضي وتوجيهها على المصارف "خطيئة وخيانة كبرى"