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رئيس الحكومة: نمد ايدينا جميعا لنؤكد ان ثقافتنا العربية قادرة على النهوض وعلى بناء انسان طامح الى غد أفضل

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2025-05-15 | 09:29
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رئيس الحكومة: نمد ايدينا جميعا لنؤكد ان ثقافتنا العربية قادرة على النهوض وعلى بناء انسان طامح الى غد أفضل
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رئيس الحكومة: نمد ايدينا جميعا لنؤكد ان ثقافتنا العربية قادرة على النهوض وعلى بناء انسان طامح الى غد أفضل

 
 
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