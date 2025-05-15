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o
البقاع
18
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
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o
كسروان
21
o
متن
21
o
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رئيس الحكومة: نمد ايدينا جميعا لنؤكد ان ثقافتنا العربية قادرة على النهوض وعلى بناء انسان طامح الى غد أفضل
آخر الأخبار
2025-05-15 | 09:29
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رئيس الحكومة: نمد ايدينا جميعا لنؤكد ان ثقافتنا العربية قادرة على النهوض وعلى بناء انسان طامح الى غد أفضل
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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