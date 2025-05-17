نواف سلام: نؤكد استعداد الدولة اللبنانية للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين السوريين ونسعى الى ضبط الحدود ومنع التهريب بأشكاله كافة

نواف سلام خلال القمة العربية: لبنان يشدد على اعتماد سياسة خارجية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية ويهمه بناء الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية كافة

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