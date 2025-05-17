الداخلية السورية: دهم أوكار لتنظيم الدولة بحلب الشرقية في عملية نوعية لإدارة الأمن بالتنسيق مع الاستخبارات

سلام لنظيره الإسبانيّ: ندعو إلى الوقف الفوريّ للعدوان على غزة

سلام لنظيره الإسبانيّ: ندعو إلى الوقف الفوريّ للعدوان على غزة

وزير الخارجية السوري من القمة العربية: هناك محاولات ممنهجة تُحاك في الخفاء لضرب النسيج الوطني السوري ونشهد اليوم دعما لمشاريع انفصالية وقومية وطائفية وهناك محاولات لجر سوريا إلى صراع أهلي طويل الأمد