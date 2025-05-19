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نتنياهو: لتحقيق النصر يجب عدم الوصول إلى حالة المجاعة في غزة لأنهم لن يدعمونا إذا وصلنا إلى هذه النقطة
آخر الأخبار
2025-05-19 | 04:09
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نتنياهو: لتحقيق النصر يجب عدم الوصول إلى حالة المجاعة في غزة لأنهم لن يدعمونا إذا وصلنا إلى هذه النقطة
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