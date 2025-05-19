الرئيس عون: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقِ الذي تم التوصل اليه في 26 تشرين الثاني الماضي والإنسحاب من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها والمرسمة دوليا وإعادة الأسرى اللبنانيين

الرئيس عون:لبنان يحرص على أفضل العلاقات مع سوريا وعلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وخصوصا في ما يتعلَّق بملف النازحين وتأْمين عودتهم الآمنة إلى سوريا

الرئيس عون:لبنان يحرص على أفضل العلاقات مع سوريا وعلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وخصوصا في ما يتعلَّق بملف النازحين وتأْمين عودتهم الآمنة إلى سوريا

الرئيس عون في مؤتمر صحفيّ مشترك مع الرئيس السيسي: لا مصلحة لأي لبناني ولا مصلحة لأي بلد وشعب في منطقتنا في أن يستثني نفسه من مسار سلام شامل عادل