الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الجمهورية جوزاف عون زار شيخ الأزهر الامام الأكبر احمد الطيب
آخر الأخبار
2025-05-19 | 08:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الجمهورية جوزاف عون زار شيخ الأزهر الامام الأكبر احمد الطيب
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الجمهورية
جوزاف
الأزهر
الامام
الأكبر
الطيب
التالي
مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة على سيارة في بلدة الضهيرة
في كرواتيا... دفع المال للأجداد مقابل رعاية الأحفاد
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:53
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة غدًا وبعده
أمن وقضاء
11:53
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة غدًا وبعده
0
آخر الأخبار
11:53
وزارة الصحة العامة: إصابة مواطنَين بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة صربين
آخر الأخبار
11:53
وزارة الصحة العامة: إصابة مواطنَين بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة صربين
0
أمن وقضاء
11:49
قوى الامن: توقيف مروج مخدرات بين الدامور والأولي وضبط كمية منها بحوزته
أمن وقضاء
11:49
قوى الامن: توقيف مروج مخدرات بين الدامور والأولي وضبط كمية منها بحوزته
0
آخر الأخبار
11:22
مسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة حولا
آخر الأخبار
11:22
مسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة حولا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:53
وزارة الصحة العامة: إصابة مواطنَين بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة صربين
آخر الأخبار
11:53
وزارة الصحة العامة: إصابة مواطنَين بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة صربين
0
أمن وقضاء
11:49
قوى الامن: توقيف مروج مخدرات بين الدامور والأولي وضبط كمية منها بحوزته
أمن وقضاء
11:49
قوى الامن: توقيف مروج مخدرات بين الدامور والأولي وضبط كمية منها بحوزته
0
آخر الأخبار
11:22
مسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة حولا
آخر الأخبار
11:22
مسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة حولا
0
رياضة
11:20
تحديد موعد حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية... إليكم التفاصيل
رياضة
11:20
تحديد موعد حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية... إليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:50
الرئيس عون في مؤتمر صحفيّ مشترك مع الرئيس السيسي: لا مصلحة لأي لبناني ولا مصلحة لأي بلد وشعب في منطقتنا في أن يستثني نفسه من مسار سلام شامل عادل
آخر الأخبار
05:50
الرئيس عون في مؤتمر صحفيّ مشترك مع الرئيس السيسي: لا مصلحة لأي لبناني ولا مصلحة لأي بلد وشعب في منطقتنا في أن يستثني نفسه من مسار سلام شامل عادل
0
أخبار دولية
2025-02-10
ترامب: الفلسطينيون لن يحظوا بحق العودة بموجب خطة السيطرة على غزة
أخبار دولية
2025-02-10
ترامب: الفلسطينيون لن يحظوا بحق العودة بموجب خطة السيطرة على غزة
0
أمن وقضاء
2025-04-25
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
2025-04-25
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
0
أخبار لبنان
08:10
مخزومي: إذا عملنا سويًا سننجح وستعود العاصمة منارة الشرق
أخبار لبنان
08:10
مخزومي: إذا عملنا سويًا سننجح وستعود العاصمة منارة الشرق
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:44
الحاج حسن: التحالف بين حزب الله وحركة أمل ثابت
أخبار لبنان
07:44
الحاج حسن: التحالف بين حزب الله وحركة أمل ثابت
0
أخبار لبنان
06:38
وزير الاقتصاد جال ووزيرة البيئة في مرفأ بيروت لمعاينة وضع الاهراءات
أخبار لبنان
06:38
وزير الاقتصاد جال ووزيرة البيئة في مرفأ بيروت لمعاينة وضع الاهراءات
0
أخبار دولية
04:53
نتنياهو: إسرائيل ستسيطر على كامل مساحة قطاع غزة
أخبار دولية
04:53
نتنياهو: إسرائيل ستسيطر على كامل مساحة قطاع غزة
0
أخبار لبنان
02:55
الرئيس عون: سأطلب من مصر دعم الجيش اللبناني لمكافحة المتفجرات والأنفاق
أخبار لبنان
02:55
الرئيس عون: سأطلب من مصر دعم الجيش اللبناني لمكافحة المتفجرات والأنفاق
0
أخبار لبنان
17:10
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل... هكذا تبدو النتائج الأولية
أخبار لبنان
17:10
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل... هكذا تبدو النتائج الأولية
0
أخبار لبنان
16:33
تقدم لائحة "بيروت بتجمعنا" وضمانها الفوز بالمقاعد كافة حتى الآن...
أخبار لبنان
16:33
تقدم لائحة "بيروت بتجمعنا" وضمانها الفوز بالمقاعد كافة حتى الآن...
0
أخبار لبنان
15:32
فارق كبير بعدد الأصوات بين لوائح ثنائي أمل - حزب الله واللوائح المنافسة في بعلبك ودورس وبريتال
أخبار لبنان
15:32
فارق كبير بعدد الأصوات بين لوائح ثنائي أمل - حزب الله واللوائح المنافسة في بعلبك ودورس وبريتال
0
أخبار لبنان
12:46
الإنتخابات في بيروت بالأرقام والنسب
أخبار لبنان
12:46
الإنتخابات في بيروت بالأرقام والنسب
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-18
في البقاع الشماليّ وتحديدًا دير الاحمر... معركة انتخابية
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-18
في البقاع الشماليّ وتحديدًا دير الاحمر... معركة انتخابية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:03
تقدم لائحة بيروت بتجمعنا المدعومة من حزب الله وأمل والقوات والكتائب والمشاريع والطاشناق والتيار والاشتراكي والنائب فؤاد المخزومي حتى الساعة
خبر عاجل
16:03
تقدم لائحة بيروت بتجمعنا المدعومة من حزب الله وأمل والقوات والكتائب والمشاريع والطاشناق والتيار والاشتراكي والنائب فؤاد المخزومي حتى الساعة
2
حال الطقس
01:14
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:14
إليكم حال الطقس في لبنان...
3
منوعات
15:02
"الدكتورة يومي" تفاجئ جمهورها بإعلان زواجها... من هو العريس؟ (فيديو)
منوعات
15:02
"الدكتورة يومي" تفاجئ جمهورها بإعلان زواجها... من هو العريس؟ (فيديو)
4
أخبار لبنان
17:10
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل... هكذا تبدو النتائج الأولية
أخبار لبنان
17:10
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل... هكذا تبدو النتائج الأولية
5
أخبار دولية
05:37
ضبط أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون في غرب سوريا (صور)
أخبار دولية
05:37
ضبط أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون في غرب سوريا (صور)
6
خبر عاجل
15:55
لائحة "بعلبك مدينتي": نتائج الانتخابات البلدية تصدر من قصر العدل وما ينشر بشكل غير رسمي لا يعبر عن الواقع
خبر عاجل
15:55
لائحة "بعلبك مدينتي": نتائج الانتخابات البلدية تصدر من قصر العدل وما ينشر بشكل غير رسمي لا يعبر عن الواقع
7
خبر عاجل
15:47
مراسل الـLBCI: تقدم لائحة "قلب زحلة" المدعومة من القوات بعد فرز 41 صندوقًا
خبر عاجل
15:47
مراسل الـLBCI: تقدم لائحة "قلب زحلة" المدعومة من القوات بعد فرز 41 صندوقًا
8
خبر عاجل
16:24
ماكينة حركة أمل في بيروت: تم فرز أكثر من 35% من الأصوات والنتائج تظهر تقدم لائحة بيروت بتجمعنا وضمانها الفوز بالمقاعد كافة حتى الساعة
خبر عاجل
16:24
ماكينة حركة أمل في بيروت: تم فرز أكثر من 35% من الأصوات والنتائج تظهر تقدم لائحة بيروت بتجمعنا وضمانها الفوز بالمقاعد كافة حتى الساعة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More