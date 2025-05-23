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25
o
البقاع
30
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
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إعلام رسمي إيراني: المحادثات الإيرانية-الأميركية في روما تبدأ الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش
آخر الأخبار
2025-05-23 | 02:33
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إعلام رسمي إيراني: المحادثات الإيرانية-الأميركية في روما تبدأ الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش
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