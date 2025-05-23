الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غانتس: نتنياهو يواصل تلويث كل عملية حساسة تتعلق بأمن الدولة مقابل مصالحه الشخصية والسياسية

آخر الأخبار
2025-05-23 | 04:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غانتس: نتنياهو يواصل تلويث كل عملية حساسة تتعلق بأمن الدولة مقابل مصالحه الشخصية والسياسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غانتس: نتنياهو يواصل تلويث كل عملية حساسة تتعلق بأمن الدولة مقابل مصالحه الشخصية والسياسية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

نتنياهو

يواصل

تلويث

عملية

حساسة

تتعلق

الدولة

مقابل

مصالحه

الشخصية

والسياسية

LBCI التالي
معلومات للـLBCI: سيتم فتح خط خاص لباصات الدولة - النقل العام لتدخل إلى مطار بيروت الدولي لنقل الركاب
وزير المالية ياسين جابر أطلع الرئيس عون على عمل الوزارة وعرض معه القوانين ذات الصلة وملف التعيينات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:01

متحدث باسم الحكومة الألمانية عن شاحنات المساعدات التي دخلت غزة: قليلة جدا ومتأخرة جدا

LBCI
آخر الأخبار
06:01

ترامب يعلن "إتمام" عملية "تبادل كبيرة لسجناء" بين روسيا وأوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
05:52

وفد من بلدة العيشية أكد أمام الرئيس عون حرصه على التوافق الإنتخابي

LBCI
أخبار لبنان
05:48

رجي عرض والسفيرة جونسون المساعي الجارية لوقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الجنوب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:01

متحدث باسم الحكومة الألمانية عن شاحنات المساعدات التي دخلت غزة: قليلة جدا ومتأخرة جدا

LBCI
آخر الأخبار
06:01

ترامب يعلن "إتمام" عملية "تبادل كبيرة لسجناء" بين روسيا وأوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
05:18

مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة عيتا الشعب من دون وقوع إصابات

LBCI
آخر الأخبار
05:11

معلومات للـLBCI: سيتم فتح خط خاص لباصات الدولة - النقل العام لتدخل إلى مطار بيروت الدولي لنقل الركاب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
01:10

إجتماع لـ"لجنة السلاح الفلسطيني" اليوم...

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-20

مصادر أمنية للـLBCI: مكتب أمن الدولة في بعلبك أوقف قائمقام الهرمل طلال قطايا

LBCI
أخبار لبنان
09:52

مذكرة إقفال في مناسبة إجراء الانتخابات البلدية

LBCI
أخبار دولية
2025-05-14

ترامب في القمة الخليجية الاميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله..وبن سلمان: لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

شراكة زراعية لبنانية - سورية لإعادة التوازن في الأسواق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الانتخابات في مرجعيون حاصبيا مزيج عائلي وحزبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

معركة انمائية بيئية في جزين رغم الاصطفاف السياسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

انتخابات النبطية: لائحة مستقلين بوجه لائحة ثنائي أمل - حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قراءة في نتائج بيروت البلدية... رسائل الى الداخل والخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إسرائيل تعدّ لمؤتمر دولي لمواجهة ظاهرة اللاسامية

LBCI
أمن وقضاء
13:20

الجيش الإسرائيلي يهدد مبنى في بلدة تول في النبطية...

LBCI
أخبار لبنان
13:15

سحب السلاح الفلسطيني... المهلة الزمنية للتنفيذ وكيفية تعامل الفصائل مع ذلك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

هذا الفلسطيني في لبنان قد يُسحب منه السلاح قريبًا…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:06

أدرعي يحذر سكان بلدة تول الجنوبية...

LBCI
اقتصاد
02:05

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
09:52

مذكرة إقفال في مناسبة إجراء الانتخابات البلدية

LBCI
أمن وقضاء
04:42

قَتَله عمّه... جريمة تهزّ بلدة الكنيسة بوادي خالد

LBCI
أخبار لبنان
06:09

مصرف لبنان: ملاحقة المختلسين دوليًا وتعاون مع ألفاريز ومارسال والجهات المعنية بالتعافي

LBCI
حال الطقس
02:13

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
أمن وقضاء
04:41

ختم VeréBleu Park بالشمع الأحمر

LBCI
منوعات
10:08

مؤثرة تواجه مصيرا مرعبا خلال بث مباشر... قررت أن تنفصل عن حبيبها أمام المتابعين وما فعله بها صادم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More