الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الداخلية يزور سراي بنت جبيل حيث اطلع من القائمقام شربل العلم بحضور المحافظ هويدا الترك على مجريات اليوم الإنتخابي

آخر الأخبار
2025-05-24 | 08:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الداخلية يزور سراي بنت جبيل حيث اطلع من القائمقام شربل العلم بحضور المحافظ هويدا الترك على مجريات اليوم الإنتخابي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الداخلية يزور سراي بنت جبيل حيث اطلع من القائمقام شربل العلم بحضور المحافظ هويدا الترك على مجريات اليوم الإنتخابي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الداخلية

القائمقام

العلم

بحضور

المحافظ

هويدا

الترك

مجريات

اليوم

الإنتخابي

LBCI التالي
نسب الاقتراع حتى الثالثة: تراجع ملحوظ في محافظتي الجنوب والنبطية مقارنة بـ2016
اردوغان يجري محادثات مع الشرع في إسطنبول
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:34

النائب علي حسن خليل للـLBCI: هناك اندفاع كبير لدى الجنوبيين للاقتراع وحولوا هذا اليوم الى عرس وطني

LBCI
أخبار لبنان
12:33

مع اقفال الصناديق...اليكم نسبة الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية

LBCI
آخر الأخبار
12:15

مقارنة نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية حتى الساعة ٧ مساءً بين عامي 2016 و2025

LBCI
خبر عاجل
12:00

اقفال صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:34

النائب علي حسن خليل للـLBCI: هناك اندفاع كبير لدى الجنوبيين للاقتراع وحولوا هذا اليوم الى عرس وطني

LBCI
آخر الأخبار
12:15

مقارنة نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية حتى الساعة ٧ مساءً بين عامي 2016 و2025

LBCI
آخر الأخبار
11:36

الوكالة الوطنية للإعلام: تعرض أحد أفراد جمعية مراقبة الإنتخابات "لادي" للإعتداء بالضرب داخل أحد مراكز الإقتراع في الغازية

LBCI
آخر الأخبار
11:20

وزير الداخلية من جزين: في طرابلس استغرق الفرز وقتًا طويلًا لكن النتائج كانت موثوقة وفي بيروت تداركنا الأمر من خلال تعاون وثيق مع القضاة ووضعنا بتصرفهم أجهزة كمبيوتر سهّلت عملية الإحصاء وسرّعت في إصدار النتائج

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-04-26

على أنغام أغنيته الجديدة... عناق حار يجمع عاصي الحلاني وابنته دانا (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-12

مصدر لفرانس برس: معظم مواقع "حزب الله" العسكرية جنوب الليطاني باتت تحت سيطرة الجيش اللبنانيّ

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-03

السيد بعد لقائها جابر: الوزير متجاوب في رفع ميزانية الخدمات المقدمة من وزارة الشؤون

LBCI
اخبار البرامج
2025-04-22

"رياض سلامة كان كبش محرقة"... محمد الحوت في حديث مؤثر عن زوجته الراحلة وهذا ما قاله عن الميدل إيست (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:32

هكذا يبدو المشهد الانتخابي في حاصبيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:29

في بنت جبيل: 20 بلدية بالتزكية و16 تشهد معارك انتخابية...

LBCI
أخبار لبنان
08:24

الـLBCI تواكب الإنتخابات البلدية والإختيارية في مرجعيون... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:21

إليكم مجريات العملية الإنتخابية من صور

LBCI
أخبار لبنان
08:18

النبطية تقترع... هكذا تسير العملية الإنتخابية

LBCI
أخبار لبنان
08:15

إليكم المشهد الانتخابي من صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:40

من وزارة الداخلية... مواكبة لانتخابات الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
07:36

في جزين... المنافسة سياسية

LBCI
أخبار لبنان
06:41

حسن خليل ردًا على أورتاغوس عن تسليم السلاح: هذه وجهة نظرهم والحوار داخليّ لبنانيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:16

في أجواء مليئة بالحب والسعادة... ستيفاني عطالله وزاف يدخلان القفص الذهبي (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:19

الجيش يتسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف باسكال سليمان وقتله

LBCI
أخبار لبنان
05:01

نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الـ12 ظهرًا

LBCI
أخبار لبنان
07:07

إشكال وتضارب في الكفير – حاصبيا يوقف الاقتراع لدقائق (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
01:02

نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الساعة الثامنة صباحًا

LBCI
أخبار لبنان
03:21

لادي ترصد مخالفة جديدة... أعلام وخيم وشعارات حزبية أمام مدخل المدرسة الرسمية الابتدائية في الدوير

LBCI
أخبار لبنان
13:59

حزب الله: الشعارات التي أطلقت من على مدرجات المدينة الرياضية مستنكرة ومرفوضة

LBCI
فنّ
15:00

بعد وفاة زوجها... كارول سماحة توجه رسالة مؤثرة إلى ابنتها: "روح بيك عايشة فينا" (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More