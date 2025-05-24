الحجار: اللبنانيون والدولة قالوا كلمتهم وقلنا لا شيء يثنينا عن ممارسة سيادتنا وعن اجراء الانتخابات وفي الايام المقبلة سيكون هناك عمل حثيث لاعادة الاستقرار

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