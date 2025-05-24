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o
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وزير الداخلية من جزين: نتأمل أن يمر هذا النهار على خير وليكن من يفوز بخدمة الأهل والقرى
آخر الأخبار
2025-05-24 | 11:15
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وزير الداخلية من جزين: نتأمل أن يمر هذا النهار على خير وليكن من يفوز بخدمة الأهل والقرى
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