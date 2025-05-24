وزير الداخلية من جزين: نتأمل أن يمر هذا النهار على خير وليكن من يفوز بخدمة الأهل والقرى

وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة ترفع رسميًا العقوبات عن سوريا

وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة ترفع رسميًا العقوبات عن سوريا

وول ستريت جورنال عن مسؤولين: نقل 100 موظف من مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ إلى الوكالات التي كانوا منتدبين منها