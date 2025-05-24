باسيل: جزين لا يمكن أن تُعزل أو أن تنعزل ونائباها الإثنين الذين حاولا فصلها وعزلها لُقنا درسًا كبيرًا اليوم في جزين وكفرفالوس

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