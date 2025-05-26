الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
محمد رعد من قصر بعبدا: تطرقنا إلى ملف إعادة الإعمار وأكدنا أهمية حفظ الاستقرار وتحرير المؤسسات عبر الالتزام بالاستحقاقات الدستورية كما حصل مؤخرا في الانتخابات البلدية والاختيارية
آخر الأخبار
2025-05-26 | 10:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
محمد رعد من قصر بعبدا: تطرقنا إلى ملف إعادة الإعمار وأكدنا أهمية حفظ الاستقرار وتحرير المؤسسات عبر الالتزام بالاستحقاقات الدستورية كما حصل مؤخرا في الانتخابات البلدية والاختيارية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
بعبدا:
تطرقنا
إعادة
الإعمار
وأكدنا
أهمية
الاستقرار
وتحرير
المؤسسات
الالتزام
بالاستحقاقات
الدستورية
مؤخرا
الانتخابات
البلدية
والاختيارية
التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٥ جرحى في ٥ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
"أنا متشدد بالحق"... رودني حداد: لا طموحات سياسية لديّ وهدفي أكبر من ذلك
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:17
نتنياهو يتعهد بإعادة جميع الرهائن "الأحياء والأموات"
أخبار دولية
16:17
نتنياهو يتعهد بإعادة جميع الرهائن "الأحياء والأموات"
0
آخر الأخبار
16:05
قوة من الجيش اللبناني توجهت إلى كروم المراح فيما تواصل القوة الإسرائيلية أعمال التجريف لاستحداث ساتر ترابي داخل الأراضي اللبنانية
آخر الأخبار
16:05
قوة من الجيش اللبناني توجهت إلى كروم المراح فيما تواصل القوة الإسرائيلية أعمال التجريف لاستحداث ساتر ترابي داخل الأراضي اللبنانية
0
أخبار لبنان
15:42
نوفل ضو لـ"عشرين 30": سنعود الى الوراء اذا لم يتغيّر المنطق السياسي في لبنان
أخبار لبنان
15:42
نوفل ضو لـ"عشرين 30": سنعود الى الوراء اذا لم يتغيّر المنطق السياسي في لبنان
0
رياضة
15:40
أنشيلوتي يُبقي نيمار خارج تشكيلته الأولى كمدرب للمنتخب البرازيلي ويستدعي كازيميرو
رياضة
15:40
أنشيلوتي يُبقي نيمار خارج تشكيلته الأولى كمدرب للمنتخب البرازيلي ويستدعي كازيميرو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:05
قوة من الجيش اللبناني توجهت إلى كروم المراح فيما تواصل القوة الإسرائيلية أعمال التجريف لاستحداث ساتر ترابي داخل الأراضي اللبنانية
آخر الأخبار
16:05
قوة من الجيش اللبناني توجهت إلى كروم المراح فيما تواصل القوة الإسرائيلية أعمال التجريف لاستحداث ساتر ترابي داخل الأراضي اللبنانية
0
رياضة
15:40
أنشيلوتي يُبقي نيمار خارج تشكيلته الأولى كمدرب للمنتخب البرازيلي ويستدعي كازيميرو
رياضة
15:40
أنشيلوتي يُبقي نيمار خارج تشكيلته الأولى كمدرب للمنتخب البرازيلي ويستدعي كازيميرو
0
رياضة
15:17
ميلان يختار الألباني إيغلي تاريه كمدير رياضي جديد
رياضة
15:17
ميلان يختار الألباني إيغلي تاريه كمدير رياضي جديد
0
منوعات
15:08
نهر وكرة وتمساح... ما حصل مع إبن الـ 13 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
منوعات
15:08
نهر وكرة وتمساح... ما حصل مع إبن الـ 13 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مستقبل الإعلام: موضوع يُبحث في دبي!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مستقبل الإعلام: موضوع يُبحث في دبي!
0
فنّ
2025-05-19
"كان! أنا هنا"... ماغي بو غصن تسحر الجمهور بإطلالة مميزة في مهرجان كان السينمائي (صور)
فنّ
2025-05-19
"كان! أنا هنا"... ماغي بو غصن تسحر الجمهور بإطلالة مميزة في مهرجان كان السينمائي (صور)
0
آخر الأخبار
10:17
رئيس وزراء السويد: وزارة الخارجية السويدية ستستدعي السفير الإسرائيلي لدى ستوكهولم بسبب وضع المساعدات الإنسانية في غزة
آخر الأخبار
10:17
رئيس وزراء السويد: وزارة الخارجية السويدية ستستدعي السفير الإسرائيلي لدى ستوكهولم بسبب وضع المساعدات الإنسانية في غزة
0
آخر الأخبار
12:36
معلومات للـLBCI: لقاء رئيس الجمهورية بالنائب محمد رعد كان إيجابيًا وتخلله الكثير من الود وقد عكس تصريح رعد من على منبر الرئاسة هذه العلاقة الإيجابية وأظهر حرص "الحزب" على مواصلة الحوار مع الرئيس وإبقاء قنوات التواصل معه العلنية والخاصة مفتوحة
آخر الأخبار
12:36
معلومات للـLBCI: لقاء رئيس الجمهورية بالنائب محمد رعد كان إيجابيًا وتخلله الكثير من الود وقد عكس تصريح رعد من على منبر الرئاسة هذه العلاقة الإيجابية وأظهر حرص "الحزب" على مواصلة الحوار مع الرئيس وإبقاء قنوات التواصل معه العلنية والخاصة مفتوحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مستقبل الإعلام: موضوع يُبحث في دبي!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مستقبل الإعلام: موضوع يُبحث في دبي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تستعيد مجدها... وقسم من السان جورج ينبض بالحياة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تستعيد مجدها... وقسم من السان جورج ينبض بالحياة من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فرص للمغتربين اللبنانيين في بناء اقتصاد جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فرص للمغتربين اللبنانيين في بناء اقتصاد جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فريق حكومي إماراتي في لبنان والهدف الدعم المعرفي والتكنولوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فريق حكومي إماراتي في لبنان والهدف الدعم المعرفي والتكنولوجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي
0
أخبار دولية
13:15
بين التفاؤل والتحفّظ... إيران تضع شروطها لإنجاح المفاوضات النووية
أخبار دولية
13:15
بين التفاؤل والتحفّظ... إيران تضع شروطها لإنجاح المفاوضات النووية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
خطة نزع السلاح الفلسطيني تنطلق من مخيمات بيروت والمرحلة الثانية من البقاع والشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:11
خطة نزع السلاح الفلسطيني تنطلق من مخيمات بيروت والمرحلة الثانية من البقاع والشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
اجتماعات مكثفة لبحث خطة اعادة النازحين ولبنان يبدي ملاحظاته
تقارير نشرة الاخبار
13:08
اجتماعات مكثفة لبحث خطة اعادة النازحين ولبنان يبدي ملاحظاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
سلام لـ"سكاي نيوز عربية": المنطقة شبعت من الاستقطاب الإيراني الأميركي وزمن تصدير الثورة الإيرانية انتهى
تقارير نشرة الاخبار
13:03
سلام لـ"سكاي نيوز عربية": المنطقة شبعت من الاستقطاب الإيراني الأميركي وزمن تصدير الثورة الإيرانية انتهى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:37
يتجوّل برابيد محملة بأسلحة وذخائر حربية... وفصيلة الضنية توقفه
أمن وقضاء
12:37
يتجوّل برابيد محملة بأسلحة وذخائر حربية... وفصيلة الضنية توقفه
2
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-5-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-5-2025
3
حال الطقس
02:11
طقس ربيعي حار... والحرارة تتخطى الـ٣٠ درجة
حال الطقس
02:11
طقس ربيعي حار... والحرارة تتخطى الـ٣٠ درجة
4
فنّ
02:30
بعد أقل من عشرين يومًا... ريان حركة تحذف صورها المشتركة مع خطيبها
فنّ
02:30
بعد أقل من عشرين يومًا... ريان حركة تحذف صورها المشتركة مع خطيبها
5
أخبار دولية
14:27
سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة
أخبار دولية
14:27
سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة
6
أخبار لبنان
03:43
حفلة زفاف في بوادي - بعلبك تتحوّل إلى مأتم
أخبار لبنان
03:43
حفلة زفاف في بوادي - بعلبك تتحوّل إلى مأتم
7
خبر عاجل
05:50
فوز رئيسة بلدية بتغرين ميرنا المرّ برئاسة اتحاد بلديات المتن بنتيجة 22-11
خبر عاجل
05:50
فوز رئيسة بلدية بتغرين ميرنا المرّ برئاسة اتحاد بلديات المتن بنتيجة 22-11
8
أخبار دولية
13:00
تحركات إسرائيلية على الحدود وتكثيف الضغوط الأميركية: ثلاثة سيناريوهات للبنان على طاولة ترامب
أخبار دولية
13:00
تحركات إسرائيلية على الحدود وتكثيف الضغوط الأميركية: ثلاثة سيناريوهات للبنان على طاولة ترامب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More