احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٤ جرحى في ٤ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن 4 غارات متتالية اعتبارا من بعد منتصف الليل على أطراف بلدة شمسطار لجهة بلدة طاريا غرب بعلبك

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن 4 غارات متتالية اعتبارا من بعد منتصف الليل على أطراف بلدة شمسطار لجهة بلدة طاريا غرب بعلبك

هيئة البث الإسرائيلية عن تحقيق للجيش: منظومة الدفاع في مستوطنة أوريم لم تكن مستعدة بشكل كاف في 7 أكتوبر 2023