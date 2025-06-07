الوكالة الوطنية للإعلام: محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية ثانية بين حولا ومركبا

مركز عمليات طوارىء الصحة: القنبلة التي ألقتها المسيرة الإسرائيلية بالقرب من مواطنين في بلدة حولا تسببت بإصابة إثنين بجروح

مركز عمليات طوارىء الصحة: القنبلة التي ألقتها المسيرة الإسرائيلية بالقرب من مواطنين في بلدة حولا تسببت بإصابة إثنين بجروح

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه منطقة المرج على أطراف بلدة حولا ما ادى الى اصابة المواطن ك.م. من بلدة تبنين