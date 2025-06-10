وزير الدفاع الأميركي: السفن الحربية الأميركية مارست حرية الملاحة في البحر الأحمر مرات عدّة في الأيام الأخيرة ولم تواجه أي اعتراض ما يظهر نجاح أجندة الرئيس القائمة على تحقيق السلام بالقوة

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