إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و١٢ جريحًا في ٩ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

مصادر سورية ميدانية للـLBCI: القوات الإسرائيليّة توغلت فجرًا في بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربيّ من جهة قرى جبل الشيخ واعدمت أحد شباب البلدة واعتقلت ٧ آخرين

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