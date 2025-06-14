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26
o
البقاع
30
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
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آخر الأخبار
2025-06-14 | 10:52
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نتنياهو: هدفنا إحباط تهديد مزدوج من جانب إيران يتمثل في السلاح النووي والصواريخ الباليستية
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