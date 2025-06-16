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وسائل إعلام إسرائيلية: عدة مواقع في تل أبيب تعرضت لدمار كبير

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2025-06-15 | 22:03
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وسائل إعلام إسرائيلية: عدة مواقع في تل أبيب تعرضت لدمار كبير
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وسائل إعلام إسرائيلية: عدة مواقع في تل أبيب تعرضت لدمار كبير

 
 
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