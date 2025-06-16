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o
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o
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o
متن
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وكالة: منظمة الطيران المدني الإيرانية تعلن تمديد إلغاء الرحلات الجوية حتى الساعة الثانية صباح غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت غرينتش اليوم الإثنين)
آخر الأخبار
2025-06-16 | 06:10
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وكالة: منظمة الطيران المدني الإيرانية تعلن تمديد إلغاء الرحلات الجوية حتى الساعة الثانية صباح غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت غرينتش اليوم الإثنين)
*
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