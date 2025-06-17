وكالة أنباء فارس: تدمير عدد من المسيرات الصغيرة الإسرائيلية في بندر عباس

أكسيوس عن 4 مصادر: إدارة ترمب ناقشت اقتراح الاجتماع مع إيران يوم الاثنين والهدف من لقاء ويتكوف وعراقجي بحث مبادرة للتوصل لاتفاق نووي وإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران

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