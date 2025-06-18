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o
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الخارجية الروسية: أي مساعدة عسكرية مباشرة محتملة من الولايات المتحدة لإسرائيل قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل جذري
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2025-06-18 | 06:15
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الخارجية الروسية: أي مساعدة عسكرية مباشرة محتملة من الولايات المتحدة لإسرائيل قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل جذري
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