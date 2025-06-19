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آمال شحادة: الجيش الاسرائيليّ يطالب بزيادة ميزانيته بقيمة 8 ونص مليار دولار لتغطية خسائر الحرب

آخر الأخبار
2025-06-19 | 04:40
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آمال شحادة: الجيش الاسرائيليّ يطالب بزيادة ميزانيته بقيمة 8 ونص مليار دولار لتغطية خسائر الحرب
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آمال شحادة: الجيش الاسرائيليّ يطالب بزيادة ميزانيته بقيمة 8 ونص مليار دولار لتغطية خسائر الحرب

 
 
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