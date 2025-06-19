آمال شحادة: الجيش الاسرائيليّ يطالب بزيادة ميزانيته بقيمة 8 ونص مليار دولار لتغطية خسائر الحرب

حاكم مصرف سوريا المركزيّ: المعاملة التجارية الأولى كانت من بنك سوريّ إلى بنك إيطاليّ والباب مفتوح أمام المزيد

حاكم مصرف سوريا المركزيّ: المعاملة التجارية الأولى كانت من بنك سوريّ إلى بنك إيطاليّ والباب مفتوح أمام المزيد

بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع عند الواحدة من بعد ظهر الإثنين المقبل