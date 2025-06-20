الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
33
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
33
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: هجمات إلكترونية استهدفت بنى تحتية حيوية وتسببت بخلل في عمل المصارف
آخر الأخبار
2025-06-20 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: هجمات إلكترونية استهدفت بنى تحتية حيوية وتسببت بخلل في عمل المصارف
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحكومة
الإيرانية:
هجمات
إلكترونية
استهدفت
تحتية
حيوية
وتسببت
المصارف
التالي
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في جنوب الجولان بعد رصد تسلل مسيرة
التحكم المروري: ٣ جرحى نتيجة حادث تصادم بين ٣ مركبات عند نفق نهر الكلب باتجاه جونيه سبب بازدحام مروري
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:53
عراقجي: هجمات إسرائيل على المنشآت النووية جرائم حرب خطيرة
أخبار دولية
09:53
عراقجي: هجمات إسرائيل على المنشآت النووية جرائم حرب خطيرة
0
آخر الأخبار
09:51
الجميل: لا علاقة للبنان بالحرب القائمة ونتمنى على الدولة اللبنانية أن تكون حازمة فتمنع بالوسائل كلها أي مغامرة في شأن جر لبنان
آخر الأخبار
09:51
الجميل: لا علاقة للبنان بالحرب القائمة ونتمنى على الدولة اللبنانية أن تكون حازمة فتمنع بالوسائل كلها أي مغامرة في شأن جر لبنان
0
آخر الأخبار
09:49
النائب سامي الجميل: نحذّر من جر لبنان إلى الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل فلا يحق لأحد أن يجر لبنان إلى أي مغامرة جديدة ولا داعي لـ"بروفا" جديدة فالأهم من التضامن مع ايران هو التضامن مع لبنان
آخر الأخبار
09:49
النائب سامي الجميل: نحذّر من جر لبنان إلى الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل فلا يحق لأحد أن يجر لبنان إلى أي مغامرة جديدة ولا داعي لـ"بروفا" جديدة فالأهم من التضامن مع ايران هو التضامن مع لبنان
0
آخر الأخبار
09:47
النائب نعمة افرام بعد لقائه الجميل: سنتواصل أكثر مع بعضنا لأننا نعيش لحظات دقيقة في البلاد
آخر الأخبار
09:47
النائب نعمة افرام بعد لقائه الجميل: سنتواصل أكثر مع بعضنا لأننا نعيش لحظات دقيقة في البلاد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:53
عراقجي: هجمات إسرائيل على المنشآت النووية جرائم حرب خطيرة
أخبار دولية
09:53
عراقجي: هجمات إسرائيل على المنشآت النووية جرائم حرب خطيرة
0
آخر الأخبار
09:51
الجميل: لا علاقة للبنان بالحرب القائمة ونتمنى على الدولة اللبنانية أن تكون حازمة فتمنع بالوسائل كلها أي مغامرة في شأن جر لبنان
آخر الأخبار
09:51
الجميل: لا علاقة للبنان بالحرب القائمة ونتمنى على الدولة اللبنانية أن تكون حازمة فتمنع بالوسائل كلها أي مغامرة في شأن جر لبنان
0
آخر الأخبار
09:49
النائب سامي الجميل: نحذّر من جر لبنان إلى الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل فلا يحق لأحد أن يجر لبنان إلى أي مغامرة جديدة ولا داعي لـ"بروفا" جديدة فالأهم من التضامن مع ايران هو التضامن مع لبنان
آخر الأخبار
09:49
النائب سامي الجميل: نحذّر من جر لبنان إلى الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل فلا يحق لأحد أن يجر لبنان إلى أي مغامرة جديدة ولا داعي لـ"بروفا" جديدة فالأهم من التضامن مع ايران هو التضامن مع لبنان
0
آخر الأخبار
09:47
النائب نعمة افرام بعد لقائه الجميل: سنتواصل أكثر مع بعضنا لأننا نعيش لحظات دقيقة في البلاد
آخر الأخبار
09:47
النائب نعمة افرام بعد لقائه الجميل: سنتواصل أكثر مع بعضنا لأننا نعيش لحظات دقيقة في البلاد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-06-10
الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية السوداء ويضيف لبنان والجزائر
أخبار دولية
2025-06-10
الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية السوداء ويضيف لبنان والجزائر
0
أخبار دولية
16:47
موقع "أكسيوس": ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره في شأن ضرب إيران
أخبار دولية
16:47
موقع "أكسيوس": ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره في شأن ضرب إيران
0
صحف اليوم
2025-05-31
العلاقة بين الرئاسات الثلاث تسير على ما يرام (اللواء)
صحف اليوم
2025-05-31
العلاقة بين الرئاسات الثلاث تسير على ما يرام (اللواء)
0
خبر عاجل
2025-06-01
عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة عيد الأضحى...
خبر عاجل
2025-06-01
عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة عيد الأضحى...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
ذخائر القديسة تيريزا تحطّ في بجّة وعنايا ضمن جولتها في لبنان
أخبار لبنان
07:59
ذخائر القديسة تيريزا تحطّ في بجّة وعنايا ضمن جولتها في لبنان
0
أخبار دولية
07:56
في آخرِ تطورات بين إيران وإسرائيل... صاروخ إيرانيّ يصيب بئر السبع ويسفر عن إصابات وأضرار
أخبار دولية
07:56
في آخرِ تطورات بين إيران وإسرائيل... صاروخ إيرانيّ يصيب بئر السبع ويسفر عن إصابات وأضرار
0
أخبار دولية
06:09
عراقجي: إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الهجمات الإسرائيلية
أخبار دولية
06:09
عراقجي: إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الهجمات الإسرائيلية
0
أخبار دولية
06:03
ماكرون عن صراع إيران وإسرائيل: لا مبرر لمهاجمة المدنيين
أخبار دولية
06:03
ماكرون عن صراع إيران وإسرائيل: لا مبرر لمهاجمة المدنيين
0
أخبار لبنان
13:41
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع من جبيل الى المعيصرة والجولة مستمرة
أخبار لبنان
13:41
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع من جبيل الى المعيصرة والجولة مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صواريخ إيرانية هزت قلب إسرائيل... ودفعت بمسؤولين إسرائيليين الى التهديد باغتيال خامنئي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صواريخ إيرانية هزت قلب إسرائيل... ودفعت بمسؤولين إسرائيليين الى التهديد باغتيال خامنئي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مرفأ بيروت منجم ذهب ومزراب للهدر والسكانرز على طريق الحل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مرفأ بيروت منجم ذهب ومزراب للهدر والسكانرز على طريق الحل
0
أخبار دولية
13:27
منذ طوفان الاقصى إسرائيل تشن حرب تفكيك المحور "من الاذرع إلى الرأس"
أخبار دولية
13:27
منذ طوفان الاقصى إسرائيل تشن حرب تفكيك المحور "من الاذرع إلى الرأس"
0
أخبار دولية
13:25
الوساطة الروسية بين الحرب والدبلوماسية... كيف تتعامل واشنطن؟
أخبار دولية
13:25
الوساطة الروسية بين الحرب والدبلوماسية... كيف تتعامل واشنطن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:26
في الأشرفية... قتله وأخفى جثته داخل احد المحال
أمن وقضاء
02:26
في الأشرفية... قتله وأخفى جثته داخل احد المحال
2
اقتصاد
02:36
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت...
اقتصاد
02:36
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت...
3
أخبار دولية
01:15
إسرائيل تعلن استهداف قائد عسكري في إيران
أخبار دولية
01:15
إسرائيل تعلن استهداف قائد عسكري في إيران
4
خبر عاجل
11:54
رويترز عن دبلوماسي: المكالمة الأولى بادرت بها واشنطن التي اقترحت عرضًا جديدًا لتجاوز الجمود بشأن الخطوط الحمراء وعراقجي أبلغ ويتكوف أن طهران يُمكنها إبداء مرونة بالملف النووي إذا ضغطت واشنطن لإنهاء الحرب
خبر عاجل
11:54
رويترز عن دبلوماسي: المكالمة الأولى بادرت بها واشنطن التي اقترحت عرضًا جديدًا لتجاوز الجمود بشأن الخطوط الحمراء وعراقجي أبلغ ويتكوف أن طهران يُمكنها إبداء مرونة بالملف النووي إذا ضغطت واشنطن لإنهاء الحرب
5
أخبار دولية
16:47
موقع "أكسيوس": ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره في شأن ضرب إيران
أخبار دولية
16:47
موقع "أكسيوس": ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره في شأن ضرب إيران
6
خبر عاجل
02:09
وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لحزب الله لم يتعلم درسا من أسلافه ويهدد بالتحرك ضد إسرائيل وفقا لأوامر الدكتاتور الإيراني وأقترح على حزب الله أن يكون حذرا وأن يدرك أن صبر إسرائيل نفد حيال "الإرهابيين" الذين يهددونها
خبر عاجل
02:09
وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لحزب الله لم يتعلم درسا من أسلافه ويهدد بالتحرك ضد إسرائيل وفقا لأوامر الدكتاتور الإيراني وأقترح على حزب الله أن يكون حذرا وأن يدرك أن صبر إسرائيل نفد حيال "الإرهابيين" الذين يهددونها
7
خبر عاجل
05:18
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: مسيرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت عالما نوويا في طهران
خبر عاجل
05:18
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: مسيرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت عالما نوويا في طهران
8
خبر عاجل
16:29
مستشار وزير الخارجية الإيراني: الأجهزة الأمنية أحبطت مؤامرة إسرائيلية كبرى ضد الوزير عراقجي قبل أيام في طهران
خبر عاجل
16:29
مستشار وزير الخارجية الإيراني: الأجهزة الأمنية أحبطت مؤامرة إسرائيلية كبرى ضد الوزير عراقجي قبل أيام في طهران
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More