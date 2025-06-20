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مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة يحث طرفي الصراع الإسرائيلي الإيراني على حماية المدنيين ويقول إن ضبط النفس أمر حيوي

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2025-06-20 | 11:37
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مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة يحث طرفي الصراع الإسرائيلي الإيراني على حماية المدنيين ويقول إن ضبط النفس أمر حيوي
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مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة يحث طرفي الصراع الإسرائيلي الإيراني على حماية المدنيين ويقول إن ضبط النفس أمر حيوي

 
 
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