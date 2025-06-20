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الأمين العام لإتحادات النقابات السياحية جان بيروتي لـ جدل: مسؤولية الدولة تأمين الرخاء والأمن والإستقرار في البلد

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2025-06-21 | 03:32
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الأمين العام لإتحادات النقابات السياحية جان بيروتي لـ جدل: مسؤولية الدولة تأمين الرخاء والأمن والإستقرار في البلد
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الأمين العام لإتحادات النقابات السياحية جان بيروتي لـ جدل: مسؤولية الدولة تأمين الرخاء والأمن والإستقرار في البلد

 
 
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