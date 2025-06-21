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o
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الحرس الثوري الإيراني: مقتل 5 أفراد في هجمات إسرائيلية في خرم آباد
آخر الأخبار
2025-06-21 | 02:48
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الحرس الثوري الإيراني: مقتل 5 أفراد في هجمات إسرائيلية في خرم آباد
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