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وزير خارجية إسرائيل: إحباط محاولة للهجوم على إسرائيليين في قبرص

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2025-06-21 | 12:15
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وزير خارجية إسرائيل: إحباط محاولة للهجوم على إسرائيليين في قبرص
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وزير خارجية إسرائيل: إحباط محاولة للهجوم على إسرائيليين في قبرص

 
 
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