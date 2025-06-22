مصدر سوريّ رسميّ للـLBCI: احتراق سيارتين في حي القدم في دمشق ناجم عن ماس كهربائيّ ولا صحة لأنباء التفجير فيما عدد القتلى من جراء الهجوم الارهابيّ الذي طال كنيسة مارالياس تخطى الـ١٥

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الحرس الوطني الكويتي: مركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي لم يرصد أي ارتفاع بمعدلات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية بعد الهجمات الأميركية على إيران