الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 6 مطارات في غرب وشرق ووسط إيران

طيران الإمارات تعلق موقتًا كل الرحلات إلى إيران والعراق حتى يوم الإثنين 30 حزيران 2025

طيران الإمارات تعلق موقتًا كل الرحلات إلى إيران والعراق حتى يوم الإثنين 30 حزيران 2025

وكالة: أنباء عن مقتل 10 من عناصر الحرس الثوري في غارات إسرائيلية على منطقة يزد الإيرانية أمس الأحد