الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
النائب غياث يزبك للـLBCI: أتمنى أن يكون حزب الله قد استخلص العبر مما حصل وفهم فعليًا معنى "الحياد" ولذلك سعى إلى تجنيب لبنان الويلات وليته تحلّى بالحكمة سابقًا وامتنع عن خوض حرب الإسناد
آخر الأخبار
2025-06-23 | 08:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
النائب غياث يزبك للـLBCI: أتمنى أن يكون حزب الله قد استخلص العبر مما حصل وفهم فعليًا معنى "الحياد" ولذلك سعى إلى تجنيب لبنان الويلات وليته تحلّى بالحكمة سابقًا وامتنع عن خوض حرب الإسناد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
للـLBCI:
أتمنى
استخلص
العبر
فعليًا
"الحياد"
ولذلك
تجنيب
لبنان
الويلات
وليته
تحلّى
بالحكمة
سابقًا
وامتنع
الإسناد
التالي
يزبك للـLBCI: النظام الايراني "منّو واعي" ولم يحسب حسابًا ان الحرب ستدخل اليه ويُقارب المفاوضات بعقلية قديمة وبعقلية الخامنئي ونظام الاسد
المتحدثة باسم البيت الأبيض: واثقون من أن المواقع النووية الإيرانية دمرت بالكامل ومن أن المكان المستهدف هو الذي كان يخزن فيه اليورانيوم الإيراني المخصب
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:57
الوكالة الوطنية للإعلام: الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خراج بلدة عزة تسببت باندلاع بحريق هائل وسيارات الدفاع المدني تعمل على اخماده
آخر الأخبار
11:57
الوكالة الوطنية للإعلام: الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خراج بلدة عزة تسببت باندلاع بحريق هائل وسيارات الدفاع المدني تعمل على اخماده
0
أخبار لبنان
11:49
وزير الأشغال التقى وزير المواصلات القطري... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
11:49
وزير الأشغال التقى وزير المواصلات القطري... وهذا ما جرى بحثه
0
خبر عاجل
11:47
الخارجية القطرية: إيقاف حركة الملاحة الجوية موقتا في أجواء الدولة حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين
خبر عاجل
11:47
الخارجية القطرية: إيقاف حركة الملاحة الجوية موقتا في أجواء الدولة حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين
0
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:57
الوكالة الوطنية للإعلام: الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خراج بلدة عزة تسببت باندلاع بحريق هائل وسيارات الدفاع المدني تعمل على اخماده
آخر الأخبار
11:57
الوكالة الوطنية للإعلام: الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خراج بلدة عزة تسببت باندلاع بحريق هائل وسيارات الدفاع المدني تعمل على اخماده
0
آخر الأخبار
11:11
سماع دوي انفجار في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران وتفعيل الدفاعات الجوية
آخر الأخبار
11:11
سماع دوي انفجار في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران وتفعيل الدفاعات الجوية
0
آخر الأخبار
11:04
وزير الخارجية الفرنسي: استهداف سجن إيفين غير مقبول لتعريضه حياة النزلاء الفرنسيين للخطر
آخر الأخبار
11:04
وزير الخارجية الفرنسي: استهداف سجن إيفين غير مقبول لتعريضه حياة النزلاء الفرنسيين للخطر
0
رياضة
11:03
وفاة "أسد لشبونة" جون كلارك عن 84 عاما
رياضة
11:03
وفاة "أسد لشبونة" جون كلارك عن 84 عاما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-16
أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية
أخبار لبنان
2025-04-16
أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية
0
أخبار لبنان
2025-04-02
وزير الداخلية وقع قرارات دعوة الهيئات الانتخابية للانتخابات البلدية والاختيارية
أخبار لبنان
2025-04-02
وزير الداخلية وقع قرارات دعوة الهيئات الانتخابية للانتخابات البلدية والاختيارية
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-01
مقدمة النشرة المسائية 01-05-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-01
مقدمة النشرة المسائية 01-05-2025
0
أخبار لبنان
2025-04-15
وزير الصناعة تسلّم التقرير النهائيّ المتعلق بشبهات الفساد
أخبار لبنان
2025-04-15
وزير الصناعة تسلّم التقرير النهائيّ المتعلق بشبهات الفساد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:11
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع في دير مار ضومط في القبيات…
أخبار لبنان
08:11
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع في دير مار ضومط في القبيات…
0
أخبار لبنان
08:10
جلسات حوارية بين ألفا وتاتش برعاية وزير الاتصالات قبيل موسم الصيف
أخبار لبنان
08:10
جلسات حوارية بين ألفا وتاتش برعاية وزير الاتصالات قبيل موسم الصيف
0
أخبار لبنان
07:23
بو صعب يعلن عن جلسة نيابية في 30 حزيران ويؤكد: المقاومة ملتزمة و"لم تطلق أي رصاصة" منذ اتفاق وقف النار
أخبار لبنان
07:23
بو صعب يعلن عن جلسة نيابية في 30 حزيران ويؤكد: المقاومة ملتزمة و"لم تطلق أي رصاصة" منذ اتفاق وقف النار
0
أخبار دولية
06:43
غروسي: التصعيد لن يجد بأي حل ويجب العودة إلى طاولة المفاوضات
أخبار دولية
06:43
غروسي: التصعيد لن يجد بأي حل ويجب العودة إلى طاولة المفاوضات
0
أخبار دولية
06:41
اليوم الحادي عشر من الحرب الإسرائيلية الإيرانية...
أخبار دولية
06:41
اليوم الحادي عشر من الحرب الإسرائيلية الإيرانية...
0
تقارير نشرة الاخبار
06:25
تفاصيل الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل...
تقارير نشرة الاخبار
06:25
تفاصيل الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل...
0
أخبار دولية
05:43
كالاس: إغلاق مضيق هرمز سيكون "خطيرا للغاية"
أخبار دولية
05:43
كالاس: إغلاق مضيق هرمز سيكون "خطيرا للغاية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة ومحطاتها اليوم كثيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة ومحطاتها اليوم كثيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مطار القليعات... مكسب اقتصاديّ واجتماعيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مطار القليعات... مكسب اقتصاديّ واجتماعيّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:00
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وجهت رسالة إلى إيران مفادها أنها ترغب في إنهاء الحرب وطهران ترد بأن الوقت لم يحن بعد
خبر عاجل
08:00
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وجهت رسالة إلى إيران مفادها أنها ترغب في إنهاء الحرب وطهران ترد بأن الوقت لم يحن بعد
2
خبر عاجل
01:31
طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع رحلات متوجهة إلى الأردن والخليج العربي من 24 ولغاية 26 الحالي
خبر عاجل
01:31
طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع رحلات متوجهة إلى الأردن والخليج العربي من 24 ولغاية 26 الحالي
3
منوعات
15:33
العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض
منوعات
15:33
العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض
4
خبر عاجل
12:19
التلفزيون السوريّ: انتحاريّ فجّر حزامًا ناسفًا داخل الكنيسة في دمشق
خبر عاجل
12:19
التلفزيون السوريّ: انتحاريّ فجّر حزامًا ناسفًا داخل الكنيسة في دمشق
5
أخبار دولية
05:47
سانا: إرتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25
أخبار دولية
05:47
سانا: إرتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25
6
أمن وقضاء
00:09
الراعي دان تفجير كنيسة مار الياس: إستهداف المسيحيين في الشرق إنقلاب على حقيقته التاريخية
أمن وقضاء
00:09
الراعي دان تفجير كنيسة مار الياس: إستهداف المسيحيين في الشرق إنقلاب على حقيقته التاريخية
7
اسرار
23:21
أسرار الصحف 23-06-2025
اسرار
23:21
أسرار الصحف 23-06-2025
8
خبر عاجل
06:14
الجيش اللبناني يُجدّد كشفه على أحد الأبنية في منطقة الحدت - حي الأميركان علمًا أن المبنى مدمّر
خبر عاجل
06:14
الجيش اللبناني يُجدّد كشفه على أحد الأبنية في منطقة الحدت - حي الأميركان علمًا أن المبنى مدمّر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More