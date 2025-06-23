النائب غياث يزبك للـLBCI: أتمنى أن يكون حزب الله قد استخلص العبر مما حصل وفهم فعليًا معنى "الحياد" ولذلك سعى إلى تجنيب لبنان الويلات وليته تحلّى بالحكمة سابقًا وامتنع عن خوض حرب الإسناد

يزبك للـLBCI: النظام الايراني "منّو واعي" ولم يحسب حسابًا ان الحرب ستدخل اليه ويُقارب المفاوضات بعقلية قديمة وبعقلية الخامنئي ونظام الاسد

يزبك للـLBCI: النظام الايراني "منّو واعي" ولم يحسب حسابًا ان الحرب ستدخل اليه ويُقارب المفاوضات بعقلية قديمة وبعقلية الخامنئي ونظام الاسد

المتحدثة باسم البيت الأبيض: واثقون من أن المواقع النووية الإيرانية دمرت بالكامل ومن أن المكان المستهدف هو الذي كان يخزن فيه اليورانيوم الإيراني المخصب