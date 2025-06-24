البيت الأبيض لشبكة سي.إن.إن: "هذا التقييم المزعوم خاطئ تمامًا"

النائب أسعد درغام للـLBCI: الحكومة اللبنانية تُراوح في مكانها وتبدي بطءًا في إقرار الإصلاحات

النائب أسعد درغام للـLBCI: الحكومة اللبنانية تُراوح في مكانها وتبدي بطءًا في إقرار الإصلاحات

مريض بحاجة ماسة إلى وحدات دم من فئة A+ في مستشفى سيّدة ماريتيم في جبيل للتبرع الرجاء التواصل مع الرقم 03150252