طوارئ الصحة: قنبلة ألقتها محلقة للجيش الإسرائيلي على بلدة المنصوري أدت إلى إصابة مواطن بجروح

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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاحنة في مدينة ميس الجبل (حي طوفا) يقودها أحد أبناء المدينة ويعمل لصالح مجلس الجنوب في عملية إزالة الردم من دون وقوع إصابات ومحلقة ألقت 3 قنابل صوتية حتى الساعة في حولا باتجاه العباد