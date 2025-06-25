الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: واثق جدا من أن الولايات المتحدة وجهت "ضربة قوية" لإيران

المستشار الألماني: إذا نجح وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل فسيكون تطورا جيدا يجعل الشرق الأوسط والعالم أجمع أكثر أمانا

المستشار الألماني: إذا نجح وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل فسيكون تطورا جيدا يجعل الشرق الأوسط والعالم أجمع أكثر أمانا

مساعد لبوتين: تقييمات أضرار الضربات الأميركية على إيران متباينة والولايات المتحدة تعتقد أن الضرر جسيم لكن إيران كانت مستعدة