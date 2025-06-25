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رويترز نقلا عن ترامب: إيران تتمتع بميزة هائلة ولا أعتقد أنها ستعود للبرنامج النووي

آخر الأخبار
2025-06-25 | 10:22
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رويترز نقلا عن ترامب: إيران تتمتع بميزة هائلة ولا أعتقد أنها ستعود للبرنامج النووي
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رويترز نقلا عن ترامب: إيران تتمتع بميزة هائلة ولا أعتقد أنها ستعود للبرنامج النووي

 
 
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