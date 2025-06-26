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تفجير منزل في بلدة حولا ووضع لافتة تحريضية في منزل استُهدف سابقًا
آخر الأخبار
2025-06-26 | 02:36
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تفجير منزل في بلدة حولا ووضع لافتة تحريضية في منزل استُهدف سابقًا
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