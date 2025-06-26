ويتكوف: واشنطن تأمل بإبرام إتفاق سلام شامل مع طهران

أكد مبعوث الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في حديث لشبكة CNBC أن التسلح النووي الإيراني من الخطوط الحمراء للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن تأمل بإبرام اتفاق سلام شامل مع طهران.كما كشف وييتكوف أن إعلانات كبرى ستصدر قريبًا بشأن دول جديدة ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام، بينها دول "لم نكن لنتخيلها أصلًا"، على حد وصفه.