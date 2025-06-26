الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف سيارة على الأولي - صيدا

موسكو تحذر العواصم الأوروبية التي ما زالت تزود كييف بالسلاح

موسكو تحذر العواصم الأوروبية التي ما زالت تزود كييف بالسلاح

خامنئي: أيّ عدوان في المستقبل على إيران سيكون له ثمن فادح